США объявили космос зоной боевых действий

США готовы вести боевые действия в космосе. Об этом первый командующий космическими войсками США Джон Реймонд заявил в Атлантическом совете (признан нежелательной организацией в России), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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