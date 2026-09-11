Гондурас: Ранее в тот же день двое местных бизнесменов были застрелены возле своего магазина на улице CA-11 в Эль-Кампаменто, муниципалитет Санта-Рита, департамент Копан.
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