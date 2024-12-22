Юрий Баранчик: И трёх лет не прошло, как в Крыму начали строиться укрытия для самолётов

И трёх лет не прошло, как в Крыму начали строиться укрытия для самолётовАмериканские милитари-порталы получили снимки компании спутникового мониторинга Planet Labs от 19 декабря, на которых видно: на севастопольской авиабазе Бельбек начали строить укрытия для самолётов.