На Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» будет представлено около тысячи разработок для РВСН

На Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» будет представлено около тысячи разработок для РВСН

Промышленность представит около тысячи разработок, выполненных в интересах Ракетных войск стратегического назначения, на открывающемся 22 августа Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

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