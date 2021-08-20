На Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» будет представлено около тысячи разработок для РВСН

Промышленность представит около тысячи разработок, выполненных в интересах Ракетных войск стратегического назначения, на открывающемся 22 августа Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».
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