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Международная акция солидарности с украинскими политзаключёнными прошла в Европе и США

Международная акция солидарности с украинскими политзаключёнными прошла в Европе и США

С 9 по 12 сентября 2026 года в ряде стран прошли пикеты у посольств и консульств Украины. Акция была приурочена к международному дню солидарности с украинскими политзаключёнными, назначенному организаторами на 11 сентября.

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