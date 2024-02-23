«Важно понять детали»: какова позиция России в вопросе выхода Армении из ОДКБ

Россия намерена инициировать контакты с Арменией, чтобы прояснить ситуацию вокруг членства этой страны в Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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