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Мигрантские "хунвейбины" громят белых в "райском саду" Великобритании

Мигрантские "хунвейбины" громят белых в "райском саду" Великобритании

REUTERS/ Belinda Jiao "Райский сад" Европы в очередной раз проявил звериный лик своих "садовников", из-за политики которых коренное население той же Британии давно не может чувствовать себя в безопасности, и эта страна захлебывается в межрасовых конфликтах.

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