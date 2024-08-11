Мигрантские "хунвейбины" громят белых в "райском саду" Великобритании

REUTERS/ Belinda Jiao "Райский сад" Европы в очередной раз проявил звериный лик своих "садовников", из-за политики которых коренное население той же Британии давно не может чувствовать себя в безопасности, и эта страна захлебывается в межрасовых конфликтах.
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