Котировки золота серийно обновили недельные минимумы к концу мая

Стоимость золота снижается всю неделю. После обновления исторических максимумов на прошлой неделе, драгметалл корректируется под влиянием двух факторов: Инвесторы обеспокоены сроками снижения ставок Федеральной резервной системой США.
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