⚡️Есть и хорошие новости⚡️ Крупнейшая в Волгоградской области сеть АЗС «ЛУКОЙЛ» с 14 июля приняла решение увеличить лимит отпуска бензинов с 20 до 30 литров за одну транзакцию.
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⚡️Есть и хорошие новости⚡️ Крупнейшая в Волгоградской области сеть АЗС «ЛУКОЙЛ» с 14 июля приняла решение увеличить лимит отпуска бензинов с 20 до 30 литров за одну транзакцию.
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