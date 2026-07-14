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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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⚡️Есть и хорошие новости

⚡️Есть и хорошие новости⚡️ Крупнейшая в Волгоградской области сеть АЗС «ЛУКОЙЛ» с 14 июля приняла решение увеличить лимит отпуска бензинов с 20 до 30 литров за одну транзакцию.

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