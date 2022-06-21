Общественный совет при ОМВД России по Зеленодольскому району присоединился к ежегодной акции «Гражданский мониторинг»

В рамках ежегодной акции «Гражданский мониторинг» члены Общественного совета при ОМВД России по Зеленодольскому району Ирина Новикова и Юлия Озерова во главе с председателем Эдуардом Донченко посетили подразделение патрульно-постовой службы полиции.