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Общественный совет при ОМВД России по Зеленодольскому району присоединился к ежегодной акции «Гражданский мониторинг»

Общественный совет при ОМВД России по Зеленодольскому району присоединился к ежегодной акции «Гражданский мониторинг»

В рамках ежегодной акции «Гражданский мониторинг» члены Общественного совета при ОМВД России по Зеленодольскому району Ирина Новикова и Юлия Озерова во главе с председателем Эдуардом Донченко посетили подразделение патрульно-постовой службы полиции.

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