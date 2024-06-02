Сын Джона Леннона высмеял отмороженный пенис принца Гарри

48-летний американский певец, композитор и актер Шон Леннон, сын Джона Леннона и Йоко Оно, оставил в соцсетях едкий комментарий в адрес принца Гарри, который ранее признался в мемуарах, что как-то отморозил свой детородный орган .
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