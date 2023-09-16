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Гендиректор «Спартака» о шансах на титул: «Команда очень сильная по составу. Но надо бороться в каждом матче»

Гендиректор «Спартака» о шансах на титул: «Команда очень сильная по составу. Но надо бороться в каждом матче»

«Не делаю прогнозов по поводу места. Я вам говорил в начале сезона, когда только пришел, и сейчас говорю, что по составу команда у нас очень сильная.

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