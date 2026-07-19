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Летняя лига НБА. «Бруклин» Дёмина сыграет с «Оклахомой», «Мемфис» встретится с «Голден Стэйт» в финале

«Бруклин» и Егор Дёмин встретятся с «Оклахомой» в игре команд, не попавших в плей-офф. «Мемфис» и «Голден Стэйт» определят победителя турнира в финальном матче.

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