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Царьград

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Во время лесных пожаров в США сгорели около 200 картин Хантера Байдена

Во время лесных пожаров в США сгорели около 200 картин Хантера Байдена

Стоимость коллекции произведений искусства Байдена-младшего оценивалась в миллионы долларов.Во время лесных пожаров в Калифорнии в США сгорели приблизительно 200 картин, принадлежащих Хантеру Байдену, сыну действующего президента Джо Байдена.

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