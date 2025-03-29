Спутники NASA зафиксировали масштабное цветение фитопланктона в Оманском заливе

Оманский залив между Оманом и Ираном остаётся ключевой точкой мировой торговли и рыболовства. Этот регион соединяет Ормузский пролив и Персидский залив с Аравийским морем, поддерживая экономики прибрежных стран.
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