NASA решило: SpaceX спасет застрявших на МКС астронавтов

Космический корабль Starliner компании Boeing / © NASA Застрявшие на орбитальном форпосте астронавты первой пилотируемой миссии Starliner — Сунита Уильямс и Бутч Уилмор вернутся домой на борту космического корабля Crew Dragon компании SpaceX с экипажем Crew-9 в феврале 2025 года.