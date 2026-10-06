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Царьград

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Чешское телевидение отказалось участвовать в «Евровидении-2027»

Чешское телевидение отказалось участвовать в «Евровидении-2027»

Чешское телевидение объявило, что не будет участвовать в «Евровидении-2027» в Бургасе, Болгария, из-за изменений бюджета и неопределенности в финансировании.

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