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Новости Омска

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В Омске арендная квартира окупается в среднем за 15,7 года, подсчитали эксперты

В Омске арендная квартира окупается в среднем за 15,7 года, подсчитали эксперты. Для расчетов учитывается, что средняя стоимость квартиры в городе стоит около 5,7 млн рублей, а сдают ее по ставке 30,6 тыс.

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