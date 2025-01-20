В Омске арендная квартира окупается в среднем за 15,7 года, подсчитали эксперты. Для расчетов учитывается, что средняя стоимость квартиры в городе стоит около 5,7 млн рублей, а сдают ее по ставке 30,6 тыс.
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В Омске арендная квартира окупается в среднем за 15,7 года, подсчитали эксперты. Для расчетов учитывается, что средняя стоимость квартиры в городе стоит около 5,7 млн рублей, а сдают ее по ставке 30,6 тыс.