Россия ограничит ввоз молочной продукции из Армении

Россельхознадзор с 27 июля ограничит ввоз молочной продукции из Армении. Ведомство объяснило это тем, что в ходе инспекции молокоперерабатывающих предприятий Армении было выявлено использование молока от зараженного поголовья для производства продуктов, поставляемых в Россию .