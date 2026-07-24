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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Россия ограничит ввоз молочной продукции из Армении

Россия ограничит ввоз молочной продукции из Армении

Россельхознадзор с 27 июля ограничит ввоз молочной продукции из Армении. Ведомство объяснило это тем, что в ходе инспекции молокоперерабатывающих предприятий Армении было выявлено использование молока от зараженного поголовья для производства продуктов, поставляемых в Россию .

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