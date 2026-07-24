Россия ограничит ввоз молочной продукции из Армении

Россельхознадзор с 27 июля ограничит ввоз молочной продукции из Армении. Ведомство объяснило это тем, что в ходе инспекции молокоперерабатывающих предприятий Армении было выявлено использование молока от зараженного поголовья для производства продуктов, поставляемых в Россию .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)