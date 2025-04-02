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Царьград

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Русские войска потопили 3 катера ВСУ при попытке высадки в Херсонской области

Русские войска потопили 3 катера ВСУ при попытке высадки в Херсонской области

Русские военные уничтожили три катера ВСУ, предотвратив высадку украинских боевиков на левый берег Днепра в Херсонской области.

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