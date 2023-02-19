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Публицист Дмитрий Лекух - о том, почему в Мюнхене в конечном счете говорили только об экономике

Публицист Дмитрий Лекух - о том, почему в Мюнхене в конечном счете говорили только об экономике

Когда коллеги задаются вопросом, а что там, на этой самой Мюнхенской конференции, которой сейчас заполнены первые полосы европейских газет - может быть, об экономике? - я даже несколько удивляюсь: там, в общем-то, как раз примерно все о ней.

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