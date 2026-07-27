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Нижегородская правда

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Новая камера на скорость и непристегнутые ремни заработала в Вачском районе

Новая камера на скорость и непристегнутые ремни заработала в Вачском районе

Новый комплекс фотовидеофиксации заработал в деревне Озябликово в Вачском районе. Он фиксирует превышение скорости, непристегнутые ремни, использование телефона за рулем и выключенные фары, сообщили в ЦРТС.

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