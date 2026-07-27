Новая камера на скорость и непристегнутые ремни заработала в Вачском районе

Новый комплекс фотовидеофиксации заработал в деревне Озябликово в Вачском районе. Он фиксирует превышение скорости, непристегнутые ремни, использование телефона за рулем и выключенные фары, сообщили в ЦРТС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии