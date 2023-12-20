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Царьград

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Друзья "Пухляша" Дмитрия Красилова рассказали, где его похоронят

Друзья "Пухляша" Дмитрия Красилова рассказали, где его похоронят

Точная дата похорон танцора пока не назначена, но родные планируют похоронить его в Алтайском крае.Стало известно, где похоронят танцора "Пухляша" Дмитрия Красилова, который прославился после съёмки в клипе Uno группы Little Big.

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