Депутаты Заксобрания Свердловской области запретили курить новичкам

На первом заседании Заксобрания Свердловской области нового созыва депутат Владимир Радаев предложил запретить курение в коридорах, оставив такое право лишь одному парламентарию со стажем, однако председатель Дмитрий Жуков выступил за выделение отдельной комнаты для курящих.
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