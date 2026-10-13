Депутаты Заксобрания Свердловской области запретили курить новичкам

На первом заседании Заксобрания Свердловской области нового созыва депутат Владимир Радаев предложил запретить курение в коридорах, оставив такое право лишь одному парламентарию со стажем, однако председатель Дмитрий Жуков выступил за выделение отдельной комнаты для курящих.