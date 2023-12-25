Факты о столовых приборах: почему вилку считали дьявольским предметом

Freepik Американские студенты разработали сладкую ложку, которая изменяет вкус еды. Инновационный столовый прибор предназначен для людей, страдающих диабетом, чтобы те смогли полностью исключить любые сахарозаменители из рациона, но при этом имели возможность ощущать сладкий вкус.