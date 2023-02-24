Daily Storm

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Британия ввела санкции против руководства «Газпрома», «Росатома», «Ростеха» и четырех банков

Британия ввела санкции против руководства «Газпрома», «Росатома», «Ростеха» и четырех банков

Новые ограничения коснутся 92 физических и юридических лицВласти Великобритании объявили о новых санкциях против российских предприятий и физических лиц.

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