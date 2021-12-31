Русская планета

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«Президент сразу же отреагировал»: Путин пригрозил Бадену «полным разрывом отношений»

«Президент сразу же отреагировал»: Путин пригрозил Бадену «полным разрывом отношений»

В ходе телефонных переговоров с лидером США Джо Байденом президент РФ Владимир Путин заявил о возможности полностью разорвать российско-американские отношения.

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