«Президент сразу же отреагировал»: Путин пригрозил Бадену «полным разрывом отношений»

В ходе телефонных переговоров с лидером США Джо Байденом президент РФ Владимир Путин заявил о возможности полностью разорвать российско-американские отношения.
Популярные статьи
- Суд ликвидировал исследующую политические репрессии в СССР организацию. Решение встретили с криками «Позор»
- В новой конституции Беларуси предусмотрели особый запрет для главной соперницы Лукашенко Тихановской
- В Самарской области полиция пошла по квартирам активистов после их коллективного иска против QR-кодов
Свежие комментарии