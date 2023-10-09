Учить, лечить и возить россиян мигранты теперь не смогут?

Также внесено предложение о запрет на разрешение мигрантам работать в фармацевтическом секторе. Реализация проекта приведет к снижению количества мигрантов, направляющихся в отрасли экономики, где потенциально могут работать граждане России.
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