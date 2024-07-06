Ким передала американскую весточку: "На Украине уже произошел тихий переворот"

А может Зеленский подаёт нам знаки? Фото: © IMAGO/Chris Emil Janssen www.imago-images.de/Globallookpress Некто Ким Иверсен передала миру американскую весточку о том, что Зеленский уже ничего не контролирует.
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