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Военное обозрение

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Британский премьер прибыл в Израиль вслед за Шольцем и Байденом

Британский премьер прибыл в Израиль вслед за Шольцем и Байденом

Западные лидеры вереницей устремились в Израиль, чтобы, по их словам, продемонстрировать солидарность.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Воронин
Ну и дурак
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