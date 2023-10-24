Аэропорт в Перми возобновил штатную работу после ЧП с самолетом из Петербурга

Аэропорт в Перми "Большое Савино" заработал в штатном режиме, возобновив прием и отправку самолетов, которые были остановлены из-за ЧП с выкатыванием прибывшего из Санкт-Петербурга лайнера за пределы взлетно-посадочной полосы.
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