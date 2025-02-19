Опасная безопасность: от АвтоВАЗа требуют прекратить использовать в машинах убивающие людей детали

Опасная безопасность: от АвтоВАЗа требуют прекратить использовать в машинах убивающие людей деталиВице-президент Национального автомобильного союза России Антон Шапарин попросил министра промышленности с учётом анализа МВД обязать АвтоВАЗ отозвать ненадёжные партии машин и заменить в них опасные элементы.