Офис главы киевского режима Владимира Зеленского пытается отговорить бывшего главкома Вооружённых сил Украины и действующего посла страны в Великобритании Валерия Залужного от участия в выборах президента страны в случае их проведения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии