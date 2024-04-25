В Севастополе приостановили движение морского транспорта

В бухте Севастополя временно приостановили движение морского пассажирского транспорта. Об этом говорится в сообщении дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города, опубликованном в Telegram.
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