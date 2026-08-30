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Социальный интерес к Zcash угас ещё до запуска спотового ETF, несмотря на рост цены

Социальный интерес к Zcash угас ещё до запуска спотового ETF, несмотря на рост цены

Zcash стал одним из лучших по динамике активов этого года, привлекая значительный институциональный капитал — на этой неделе управляющая компания Grayscale Investments запустила первый биржевой фонд, отслеживающий спотовую цену ZEC, конвертировав свой траст 2017 года в полноценный ETF, начавший торги на NYSE Arca 25 августа со спонсорской комиссией 2,5%.

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