Власти прокомментировали атаку-камикадзе дрона на Вяземский район

Жителей призвали сохранять спокойствие, уточнив, как оперативные службы работают на месте нападения противника Глава района и местная администрация дали комментарии по предотвращённой российскими военными попытке ВСУ атаковать Вяземский район Смоленской области с помощью беспилотника.
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