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Пьяный турист справил нужду в автобусе из Новосибирска в Горный Алтай

Пьяный турист справил нужду в автобусе из Новосибирска в Горный Алтай

Во время ночной поездки 21 августа из Новосибирска на Алтай один из пассажиров был настолько пьян, что сначала вел себя агрессивно, а затем справил нужду непосредственно в салоне, сообщает "КП-Новосибирск".

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