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Новый «Панцирь-СМД-Е» может заменить целую батарею других ЗРК при борьбе с дронами

Новый «Панцирь-СМД-Е» может заменить целую батарею других ЗРК при борьбе с дронами

Новый зенитный ракетный комплекс «Панцирь-СМД-Е» вызвал большой интерес у ближневосточных стран. Как отметили в холдинге «Высокоточные комплексы», сейчас решений такого уровня на рынке вооружений просто нет.

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