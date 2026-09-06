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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бруну 6 раз попал в каркас ворот в АПЛ с начала прошлого сезона – никто не делал это чаще

Бруну Фернандеш чаще всех попадал в каркас ворот в АПЛ с начала прошлого сезона. В матче « Манчестер Юнайтед » против «Эвертона» полузащитник пробил в перекладину.

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