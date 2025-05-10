Рубио предложил Индии поддержку США в переговорах по урегулированию с Пакистаном

Руководитель Государственного департамента Соединенных Штатов Марко Рубио пообщался с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, предложив Нью-Дели поддержку Вашингтона в переговорах по урегулированию с Пакистаном.
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