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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Атланта» отчислила Девина Картера (13-й на драфте-2024)

24-летний защитник Девин Картер был отчислен из «Хоукс». 13-й номер драфта-2024 перешел в команду из «Сакраменто» этим летом в рамках чистки платежки «Кингз».

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