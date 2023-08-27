Спустя полтора года войны на Украине, которую эксперты, не сговариваясь, называют самым крупным военным конфликтом в Европе со времен окончания 2МВ, поменялась не только тональность западной прессы в освещении украинских перспектив – на смену радужным ожиданиям приходит скепсис и непонимание, что делать дальше с отработанной территорией, откуда массово бегут люди.
Операция «Убить Зеленского»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Леонид Руси
Не избрали бы хохлы жидов... Парашу и Зелю, то жили бы и не умирали... Всё зло от них...
Ответить
10 час.
dema72
2МВ что это? автору лень писать эти великие слова? или может западло?
Ответить
2 час.
Свежие комментарии