ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

19 977 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • dema72
    2МВ что это? автору лень писать эти великие слова? или может западло?Операция «Убить З...
  • Элеонора Коган
    Спасибо вам, Тагир, за такой замечательный рассказ  об умном и заботливом котике Коське, его добрых хозяевах и о друг...Один день счастли...
  • Борис Виленский
    Добрый рассказ. Таких бы побольше для детей.Один день счастли...

Операция «Убить Зеленского»

Операция «Убить Зеленского»

Спустя полтора года войны на Украине, которую эксперты, не сговариваясь, называют самым крупным военным конфликтом в Европе со времен окончания 2МВ, поменялась не только тональность западной прессы в освещении украинских перспектив – на смену радужным ожиданиям приходит скепсис и непонимание, что делать дальше с отработанной территорией, откуда массово бегут люди.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Леонид Руси
Не избрали бы хохлы жидов... Парашу и Зелю, то жили бы и не умирали... Всё зло от них...
Ответить
10 час.
dema72
2МВ что это? автору лень писать эти великие слова? или может западло?
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх