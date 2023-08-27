Операция «Убить Зеленского»

Спустя полтора года войны на Украине, которую эксперты, не сговариваясь, называют самым крупным военным конфликтом в Европе со времен окончания 2МВ, поменялась не только тональность западной прессы в освещении украинских перспектив – на смену радужным ожиданиям приходит скепсис и непонимание, что делать дальше с отработанной территорией, откуда массово бегут люди.