«Никаких проблем нет»: инсайдер объяснил, что произошло между Кидман и Хайек

Инцидент привлекает все больше внимания Николь Кидман и Сальма Хайек globallookpress.com/Dave Bedrosian/Manuele Mangiarotti В прессе продолжают обсуждать нашумевшее видео, на котором Николь Кидман отталкивает Сальму Хайек на глазах у толпы.
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