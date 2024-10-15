«Никаких проблем нет»: инсайдер объяснил, что произошло между Кидман и Хайек

Инцидент привлекает все больше внимания Николь Кидман и Сальма Хайек globallookpress.com/Dave Bedrosian/Manuele Mangiarotti В прессе продолжают обсуждать нашумевшее видео, на котором Николь Кидман отталкивает Сальму Хайек на глазах у толпы.