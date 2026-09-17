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Регион 29

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Суд отправил под стражу директора «МАЛавто» по делу о смертельном ДТП с автобусом

Суд отправил под стражу директора «МАЛавто» по делу о смертельном ДТП с автобусом

Ломоносовский районный суд заключил под стражу Ольгу Толстову до 9 ноября — следствие считает, что она не организовала контроль за водителем автобуса, погубившим 13 человек.

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