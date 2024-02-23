Нацмузей: Оман и Россия начнут реставрацию более 200 древних реликвий из Сирии

Генеральный секретарь оманского Национального музея Джамаль бен Хасан аль-Мусави сообщил, что специалисты из Омана и России начнут реставрацию более 200 древних реликвий, пострадавших во время военных действий в Сирии.
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