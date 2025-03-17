"Зачем тебе 4 комнаты? Продадим твою квартиру!" - дети «заботятся» о матери

За консультацией обратилась 63-летняя Галина Сергеевна К. из Краснодара. У нее серьезный конфликт с двумя детьми, настаивающими на продаже совместно принадлежащего им с Галиной Сергеевной имущества.
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