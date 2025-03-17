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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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"Зачем тебе 4 комнаты? Продадим твою квартиру!" - дети «заботятся» о матери

"Зачем тебе 4 комнаты? Продадим твою квартиру!" - дети «заботятся» о матери

За консультацией обратилась 63-летняя Галина Сергеевна К. из Краснодара. У нее серьезный конфликт с двумя детьми, настаивающими на продаже совместно принадлежащего им с Галиной Сергеевной имущества.

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Комментарии
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Добрый Кот
Сама себе устраивает сложности. Продала бы кв, купила однушку и жила бы в радости. Но нет:будет жить в нищете, но в харомах.
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2 час.
Вячеслав Кузьмин
это уже старческая вредность к сожалению
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1 час.
ШЮ
Шавкатбек Юлдашев
Надо найти очень хорошую однокомнатную и продать свою квартиру. Видимо детям действительно не легко.
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1 час.
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