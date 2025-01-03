ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области около 60 снарядов

Global Look Press/Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency Вооруженные силы Украины за минувшие сутки выпустили по территории Белгородской области около 60 снарядов, сообщил 3 января в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
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