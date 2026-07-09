Рустам Минниханов рассказал, как в Татарстане развивают беспилотные технологии

В Татарстане продолжают развивать отрасль беспилотных технологий. Об этом Раис республики Рустам Минниханов заявил на пленарной сессии международной выставки-форума «Дрон Экспо», которая проходит в «Казань Экспо».
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