ГТРК Татарстан
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГТРК Татарстан

22 подписчика

Рустам Минниханов рассказал, как в Татарстане развивают беспилотные технологии

Рустам Минниханов рассказал, как в Татарстане развивают беспилотные технологии

В Татарстане продолжают развивать отрасль беспилотных технологий. Об этом Раис республики Рустам Минниханов заявил на пленарной сессии международной выставки-форума «Дрон Экспо», которая проходит в «Казань Экспо».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии