Мессье – Овечкину: «Ты вдохновил тысячи мальчишек и девчонок харизмой и страстью к хоккею. Я был счастлив наблюдать, как ты рос, стал капитаном, выиграл Кубок Стэнли»

Ранее капитан «Вашингтона» стал обладателем приза Мессье за лидерские качества. Он первый россиянин, удостоенный этой награды.
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