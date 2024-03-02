В Свердловской области девушка надеялась найти на сайте знакомств жениха, а потеряла деньги

Новый друг свёл "невесту" с брокерами-мошенникамиКругленькую сумму, 826 тысяч рублей, потеряла жительница посёлка Верх-Нейвинский Свердловской области, которая познакомилась на сайте знакомств с симпатичным парнем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии